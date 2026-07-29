La Dolce Vita : rétrospective du cinéma italien Cinéma les 3 Luxembourg Paris
mercredi 29 juillet 2026 · Cinéma les 3 Luxembourg · Paris
Informations pratiques
Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez des classiques du cinéma italien aux 3 Luxembourg. Séances tous les jours de 13h00 à 21h30, retrouvez le programme précis et les horaires par jour sur nos réseaux et sur notre site !
ÉDITO :
Et si l’été avait le goût d’un espresso sur
une piazza romaine ? D’un soleil écrasant sur les routes
de Sicile, d’un chant qui s’élève au cœur des
collines toscanes, d’une promenade nocturne dans les rues de Rome
?
Du néoréalisme d’après-guerre aux grands
auteurs contemporains, des chefs-d’œuvre de Fellini,
Visconti ou Rossellini aux regards neufs d’Alice Rohrwacher,
Matteo Garrone ou Maura Delpero, le cinéma italien n’a
cessé de raconter un pays en perpétuelle
métamorphose. Notre rétrospective estivale vous
invite à parcourir près de quatre-vingts ans d’un
cinéma foisonnant, populaire et profondément
humain.
Des errances mélancoliques de LA DOLCE VITA à la
liberté et l’insouciance du FANFARON, de la grâce
bouleversante des NUITS DE CABIRIA aux couleurs chatoyantes de LA
CHIMERE, chaque film compose un fragment d’Italie. Une Italie qui
chante, qui aime, qui se révolte, qui doute, qui
rêve.
Car derrière la beauté des paysages, la douceur de
vivre et les images devenues mythiques, le cinéma italien
porte un regard d’une rare acuité sur le monde. Les
blessures de la guerre dans ROME, VILLE OUVERTE, les
inégalités sociales de MAIN BASSE SUR LA VILLE, les
mutations d’une société dans IL RESTE ENCORE
DEMAIN, les parcours d’exil de MOI, CAPITAINE ou INTERDIT AUX
CHIENS ET AUX ITALIENS : autant de récits qui interrogent
notre époque autant qu’ils racontent celle qui les a vus
naître.
Tour à tour lyrique, politique, burlesque ou
profondément romanesque, ce cinéma a toujours su
faire dialoguer le réel et le merveilleux, la chronique
sociale et la poésie, l’intime et l’universel.
Alors cet été, prenons le temps de ralentir, de
regarder et de nous émouvoir pour goûter, ensemble,
à La Dolce Vita.
Buona visione… e buona estate !
Les 3 Luxembourg repasse, à l’occasion de sa rétrospective estivale annuelle, les grands classiques du cinéma italien !
Du mercredi 29 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :
payant
NORMAL : 11.90 €
RÉDUIT (Séniors 65+ et demandeurs d’emploi) : 9.80 €
ÉTUDIANT : 8.00 €
ENFANT -15 ans : 6.00 €
Cartes CIP, UGC illimité et CINEPASS acceptées
Chèques CCU et Cinéchèques acceptés
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cinéma les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince 75006 Paris
https://www.lestroisluxembourg.com/evenement/2205031-la-dolce-vita-un-ete-de-cinema-italien +33146339777 contact@lestroisluxembourg.com https://www.facebook.com/les3luxembourg https://www.facebook.com/les3luxembourg
Afficher la carte du lieu Cinéma les 3 Luxembourg et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026