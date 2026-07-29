La Dolce Vita : rétrospective du cinéma italien Cinéma les 3 Luxembourg Paris

Informations pratiques

Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez des classiques du cinéma italien aux 3 Luxembourg. Séances tous les jours de 13h00 à 21h30, retrouvez le programme précis et les horaires par jour sur nos réseaux et sur notre site !

ÉDITO :

Et si l’été avait le goût d’un espresso sur

une piazza romaine ? D’un soleil écrasant sur les routes

de Sicile, d’un chant qui s’élève au cœur des

collines toscanes, d’une promenade nocturne dans les rues de Rome

?

Du néoréalisme d’après-guerre aux grands

auteurs contemporains, des chefs-d’œuvre de Fellini,

Visconti ou Rossellini aux regards neufs d’Alice Rohrwacher,

Matteo Garrone ou Maura Delpero, le cinéma italien n’a

cessé de raconter un pays en perpétuelle

métamorphose. Notre rétrospective estivale vous

invite à parcourir près de quatre-vingts ans d’un

cinéma foisonnant, populaire et profondément

humain.

Des errances mélancoliques de LA DOLCE VITA à la

liberté et l’insouciance du FANFARON, de la grâce

bouleversante des NUITS DE CABIRIA aux couleurs chatoyantes de LA

CHIMERE, chaque film compose un fragment d’Italie. Une Italie qui

chante, qui aime, qui se révolte, qui doute, qui

rêve.

Car derrière la beauté des paysages, la douceur de

vivre et les images devenues mythiques, le cinéma italien

porte un regard d’une rare acuité sur le monde. Les

blessures de la guerre dans ROME, VILLE OUVERTE, les

inégalités sociales de MAIN BASSE SUR LA VILLE, les

mutations d’une société dans IL RESTE ENCORE

DEMAIN, les parcours d’exil de MOI, CAPITAINE ou INTERDIT AUX

CHIENS ET AUX ITALIENS : autant de récits qui interrogent

notre époque autant qu’ils racontent celle qui les a vus

naître.

Tour à tour lyrique, politique, burlesque ou

profondément romanesque, ce cinéma a toujours su

faire dialoguer le réel et le merveilleux, la chronique

sociale et la poésie, l’intime et l’universel.

Alors cet été, prenons le temps de ralentir, de

regarder et de nous émouvoir pour goûter, ensemble,

à La Dolce Vita.

Buona visione… e buona estate !

Les 3 Luxembourg repasse, à l’occasion de sa rétrospective estivale annuelle, les grands classiques du cinéma italien !

Du mercredi 29 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :

payant

NORMAL : 11.90 €

RÉDUIT (Séniors 65+ et demandeurs d’emploi) : 9.80 €

ÉTUDIANT : 8.00 €

ENFANT -15 ans : 6.00 €

Cartes CIP, UGC illimité et CINEPASS acceptées

Chèques CCU et Cinéchèques acceptés

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.lestroisluxembourg.com/evenement/2205031-la-dolce-vita-un-ete-de-cinema-italien +33146339777 contact@lestroisluxembourg.com https://www.facebook.com/les3luxembourg https://www.facebook.com/les3luxembourg



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