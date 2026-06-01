La FabriK atelier pour enfants Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize
La FabriK atelier pour enfants Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize mercredi 10 juin 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
La FabriK atelier pour enfants
Micro-Folie 15 rue Bis de l’épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Micro-Folie
Atelier pour enfants “Dessine la musique !”. .
Micro-Folie 15 rue Bis de l’épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com
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English : La FabriK atelier pour enfants
L’événement La FabriK atelier pour enfants Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Val de Gâtine
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