La FabriK atelier pour enfants Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize mercredi 10 juin 2026.

Coulonges-sur-l’Autize

La FabriK atelier pour enfants

Micro-Folie 15 rue Bis de l’épargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Micro-Folie

Atelier pour enfants “Dessine la musique !”. .

Micro-Folie 15 rue Bis de l’épargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

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English : La FabriK atelier pour enfants

L’événement La FabriK atelier pour enfants Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Val de Gâtine