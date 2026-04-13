La fabrique de la photographie de mode au XXe siècle, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau
La fabrique de la photographie de mode au XXe siècle, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
La fabrique de la photographie de mode au XXe siècle Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Cette présentation revient sur mes recherches doctorales — Le making of de la photographie de mode (1932-2017). Culture matérielle, instance collective, image plurielle — s’attelant à définir la nature et l’identité de la photographie de mode, mais aussi à mettre en lumière les significations polysémiques et valeurs culturelles de cette image. Elle s’intéresse ainsi aux mécanismes internes de l’industrie de la mode, aux médias de diffusion, aux processus créatifs, aux réseaux et hiérarchies, aux procédés de circulation et processus institutionnels concourant à la création de valeur culturelle.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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