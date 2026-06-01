La fabrique du costume historique de cinéma : le cas de La Reine Margot (Patrice Chéreau, 1994), Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

La fabrique du costume historique de cinéma : le cas de La Reine Margot (Patrice Chéreau, 1994) Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Quelle est la « fabrique » des costumes historiques de cinéma ? Quels processus précédent leur apparition à l’écran pour identifier des personnages vivant dans un contexte historique donné ? Quelle est plus globalement l’économie qui régit ce type de costume ? On tentera de répondre à ces questions pour La Reine Margot (Patrice Chéreau, 1994) qui marqua le cinéma français par la qualité de ses costumes Renaissance, récompensés par un César pour Moidele Bickel, leur créatrice, et par l’ampleur d’une production telle qu’on n’en avait plus vu depuis longtemps dans le cinéma français.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Patrice Chéreau, La Reine Margot, 1994 © Pathé Films – France 2 Cinéma – Da Films – RCS Produzione TV – Malavida Films