Informations pratiques

Lunéville

La fabrique du livre Jeunesse

Médiathèque de L’Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-24

La Fabrique du livre jeunesse est financée par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est et soutenue par la Région Grand Est. Elle revient cet été pour la septième année consécutive du 7 juillet au 28 août 2026 dans les bibliothèques du Grand Est.

A Lunéville, rencontre avec Olivier Romac, auteur et illustrateur. Réalisation d’un monogramme autour des courbes élégantes de l’art nouveau et des formes géométriques raffinées de l’art déco. mardi 21 juillet 14h-16h et vendredi 24 juillet 14h-16h.Tout public

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Médiathèque de L’Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78 jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

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English :

La Fabrique du livre jeunesse is funded by the Grand Est Regional Directorate of Cultural Affairs and supported by the Grand Est Region. It returns this summer for the seventh consecutive year, from July 7 to August 28, 2026, in libraries throughout the Grand Est region.

In Lunéville, meet Olivier Romac, author and illustrator. Creation of a monogram inspired by the elegant curves of Art Nouveau and the refined geometric shapes of Art Deco. Tuesday, July 21, 2:00–4:00 p.m., and Friday, July 24, 2:00–4:00 p.m.

L’événement La fabrique du livre Jeunesse Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS