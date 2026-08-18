La fabuleuse histoire de BasarKus La Trinité-sur-Mer
mercredi 28 octobre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
La fabuleuse histoire de BasarKus
Espace Culturel de La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
BasarKus, c’est un être étrange à deux têtes, quatre bras et quatre jambes… ce qui est loin de lui déplaire !
Mais un jour, il découvre qu’il a aussi deux cœurs ! Tout bascule. Est-il un ou plusieurs ? Une séparation est-elle possible ?
Ce spectacle intimiste et poétique mêlant jonglage, acrobatie et danse-contact, invite à la découverte de soi.
Sur la scène, deux jeunes artistes, jongleurs et acrobates, jouent avec malice et virtuosité de ces jeux d’imbrication et de dissociation.
Joyeux et inventif, ce duo fait danser notre imaginaire.
Dès 3 ans 35 min
Spectacle sans paroles .
Espace Culturel de La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement La fabuleuse histoire de BasarKus La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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