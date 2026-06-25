La fast bibli ! jeux vidéo Médiathèque Cerisiers mercredi 1 juillet 2026.

Cerisiers

La fast bibli ! jeux vidéo

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

La Médiathèque départementale de l’Yonne met à votre disposition tout l’été une switch 2 pour jouer entre deux activités !

Créneaux à réserver. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fast bibli ! jeux vidéo

L’événement La fast bibli ! jeux vidéo Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais