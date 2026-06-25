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La fast bibli ! jeux vidéo Médiathèque Cerisiers

La fast bibli ! jeux vidéo Médiathèque Cerisiers mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
89320 Cerisiers
Département
Yonne
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Cerisiers

La fast bibli ! jeux vidéo

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

La Médiathèque départementale de l’Yonne met à votre disposition tout l’été une switch 2 pour jouer entre deux activités !
Créneaux à réserver.   .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53  bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : La fast bibli ! jeux vidéo

L’événement La fast bibli ! jeux vidéo Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais

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