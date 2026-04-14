la faune du bâti, Lille / Médiathèque Jean Levy, Lille
la faune du bâti, Lille / Médiathèque Jean Levy, Lille samedi 25 avril 2026.
la faune du bâti Samedi 25 avril, 10h00 Lille / Médiathèque Jean Levy Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Arpentons ensemble les rues du Centre-ville de Lille pour découvrir les animaux qui se sont adaptés à nos modes de vie et sont maintenant tout aussi urbains que nous ! Découvrez ainsi ce qu’on appelle la Faune du bâti.
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3795
Lille / Médiathèque Jean Levy 32-34 Rue Edouard Delesalle, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3795 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3790 »}]
Arpentons ensemble les rues du Centre-ville de Lille pour découvrir les animaux qui se sont adaptés à nos modes de vie et sont maintenant tout aussi urbains que nous !
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