la faune du bâti, Lille / Médiathèque Jean Levy, Lille

la faune du bâti Samedi 25 avril, 10h00 Lille / Médiathèque Jean Levy Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Arpentons ensemble les rues du Centre-ville de Lille pour découvrir les animaux qui se sont adaptés à nos modes de vie et sont maintenant tout aussi urbains que nous ! Découvrez ainsi ce qu’on appelle la Faune du bâti.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3795

Lille / Médiathèque Jean Levy 32-34 Rue Edouard Delesalle, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3795 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3790 »}]

Arpentons ensemble les rues du Centre-ville de Lille pour découvrir les animaux qui se sont adaptés à nos modes de vie et sont maintenant tout aussi urbains que nous !