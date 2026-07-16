La Femme dans le graffiti, Parc Richard-Pouille, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

La Femme dans le graffiti 19 et 20 septembre Parc Richard-Pouille Meurthe-et-Moselle

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à un atelier de découverte et de pratique du graffiti, ouvert à tous, des débutants aux artistes en herbe, où l’art urbain prend vie ! Au cours de cet atelier, vous apprendrez les bases de cette forme d’art dynamique à travers des démonstrations pratiques, vous explorerez les différentes techniques, styles et matériaux utilisés dans le graffiti, tout en ayant l’occasion de laisser libre cours à votre imagination.

Rendez-vous à l’Espace Urbain Sportif.

Parc Richard-Pouille Rue de Gembloux 54500 Vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est

Participez à un atelier de découverte et de pratique du graffiti, ouvert à tous, des débutants aux artistes en herbe, où l’art urbain prend vie ! Au cours de cet atelier, vous apprendrez les bases de…

© Ville de Vandœuvre