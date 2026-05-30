La Ferme de Paris vous accueille à l’occasion du Festival du mieux manger La Ferme de Paris PARIS
La Ferme de Paris vous accueille à l’occasion du Festival du mieux manger La Ferme de Paris PARIS mercredi 10 juin 2026.
Ouvert au grand public et aux familles, cet événement vise à sensibiliser aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durables à travers un parcours immersif.
Jeux et parcours pédagogiques en autonomie : le potager des cantines parisiennes, le
jardin des proportions de nos consommations courantes, « l’enquête de la
fouine » pour (re)découvrir des fruits et légumes oubliés, les cultures
résilientes du bassin de la seine, le jardin aromatique…
Atelier « légumineuse », à la découverte des
bienfaits pour la santé et l’environnement des cultures de demain.
Atelier « fruits et légumes de saison », au cœur des vergers de la
Ferme et avec une dégustation vélo-smoothie à la clef.
Nourrissage des animaux, un temps d’animation fort ouvert au
public.
L’animation en continu de jeux en équipe : fresque de l’alimentation durable,
roue-quizz « Pari(s) de l’alimentation durable ».
Animation sur la pêche durable : décryptage des étiquettes, suivie d’une
dégustation durable de produits de la mer de saison.
Marché de légumes bio avec les maraichères « Court circuit »
et « les Clos d’Helo », animation « le potager du bois »
d’Interface Formation à confirmer.
A l’occasion du Festival du mieux manger qui se déroule du 6 au 14 juin, venez découvrir les animations proposées par la Ferme de Paris : initiation aux nouvelles légumineuses, aux fruits et légumes de saisons, ou participation au nourrissage des animaux. Des dégustations seront proposées, ainsi qu’un marché de légumes bio. C’est un rendez-vous festif et familial parisien autour de l’alimentation et de l’agriculture durables.
Le mercredi 10 juin 2026
de 13h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T13:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
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