La Ferme de Paris vous accueille à l’occasion du Festival du mieux manger La Ferme de Paris PARIS

Ouvert au grand public et aux familles, cet événement vise à sensibiliser aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durables à travers un parcours immersif.

Jeux et parcours pédagogiques en autonomie : le potager des cantines parisiennes, le

jardin des proportions de nos consommations courantes, « l’enquête de la

fouine » pour (re)découvrir des fruits et légumes oubliés, les cultures

résilientes du bassin de la seine, le jardin aromatique…

Atelier « légumineuse », à la découverte des

bienfaits pour la santé et l’environnement des cultures de demain.

Atelier « fruits et légumes de saison », au cœur des vergers de la

Ferme et avec une dégustation vélo-smoothie à la clef.

Nourrissage des animaux, un temps d’animation fort ouvert au

public.

L’animation en continu de jeux en équipe : fresque de l’alimentation durable,

roue-quizz « Pari(s) de l’alimentation durable ».

Animation sur la pêche durable : décryptage des étiquettes, suivie d’une

dégustation durable de produits de la mer de saison.

Marché de légumes bio avec les maraichères « Court circuit »

et « les Clos d’Helo », animation « le potager du bois »

d’Interface Formation à confirmer.

A l’occasion du Festival du mieux manger qui se déroule du 6 au 14 juin, venez découvrir les animations proposées par la Ferme de Paris : initiation aux nouvelles légumineuses, aux fruits et légumes de saisons, ou participation au nourrissage des animaux. Des dégustations seront proposées, ainsi qu’un marché de légumes bio. C’est un rendez-vous festif et familial parisien autour de l’alimentation et de l’agriculture durables.

Le mercredi 10 juin 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T13:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

