La Fête de la musique 2026 au Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée – Parvis du Palais – Terrasse du Poisson Lune Paris dimanche 21 juin 2026.

Kutu

C’est au cœur des nuits d’Addis Abeba en Ethiopie, que le violoniste français Théo Ceccaldi rencontre la compositrice et chanteuse d’origine éthiopienne Fleur Worku.

Ensemble, ils s’emparent des musiques ancestrales azmaris pour mieux s’en affranchir, mêlant improvisation jazz et électro-punk à une voix puissante, profonde et hypnotique.

Après leur premier album Guramayle (2022), le groupe revient avec Marda (2025), manifeste d’une nouvelle génération musicale faite de partage, de métissage et empreinte de liberté. Produit par Lazy Flow, ce second opus, plus pop, explore des thèmes forts tels que la place des femmes, la sororité, la préservation de l’eau. Avec sa virtuosité et son énergie incandescente, Kutu enflamme les dancefloor et nous plonge dans une danse frénétique !

Joanne Radao

Grâce à sa signature vocale unique, Joanne Radao allie parfaitement pop et sonorités traditionnelles malgaches pour façonner une musique hybride, cosmopolite et généreuse.

Compositrice, autrice, interprète et productrice, elle signe son premier EP en 2023. FETY conjugue alors une mélancolie dansante à un groove solaire. Très vite, son énergie irrésistible séduit des artistes tels que Youssoupha, Fatoumata Diawara, Blick Bassy et Lass pour qui elle assure les premières parties.

En 2025, Joanne Radao revient avec Jélinne, un deuxième EP puissant et personnel dans lequel elle célèbre la mémoire. Guidée par une inspiration profonde, elle y livre un hommage vibrant à ses racines et au lien qui l’unit à sa grand-mère. Un moment poétique rythmé par un phrasé percutant.

DouceSœur

DouceSœur est une sirène caribéenne, mi-high fem, mi-tonton. La DJ et productrice marseillaise revendique ses origines caribéennes à travers la musique et la danse.

Dans des sets bouillonnants, l’artiste, profondément engagée, met à l’honneur les femmes et les personnes queer afrodescendantes.

Sa recette d’une bonne soirée ? Relâcher toute la pression quotidienne à coups de « back it up » et de twerk, avant de terminer sur un bon vieux morceau de zouk, de salsa ou de dombolo nostalgique ! Naviguant entre dancehall, bailefunk, gqom, afrobeat, reggaeton et soca hypnotique, DouceSœur, vous emporte dans les flots d’un mix entêtant.

De l’Éthiopie à Madagascar en passant par les musiques afro-caribéennes, Kutu, Joanne Radao et DouceSœur nous invitent à danser sur tous les rythmes pour une Fête de la Musique explosive, festive et lumineuse !

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h30 à 22h30

gratuit

Gratuit dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:30:00+02:00_2026-06-21T22:30:00+02:00

Palais de la Porte Dorée – Parvis du Palais – Terrasse du Poisson Lune 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.palais-portedoree.fr/programmation/concert/la-fete-de-la-musique-2026



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