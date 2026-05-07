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La Fête de la nature : grande après-midi festive Centre Paris Anim’ Clavel PARIS

La Fête de la nature : grande après-midi festive Centre Paris Anim’ Clavel PARIS

La Fête de la nature : grande après-midi festive Centre Paris Anim’ Clavel PARIS mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Clavel

Adresse : 40 Rue Manin

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Au programme : disco smoothie, fabrication de terrarium, dégustation de tisanes, escape game nature, sieste sonore, estampes, bombes à graines et upcycling, le tout dans une ambiance festive pour célébrer le vivant !

Rendez vous mercredi 27 mai 2026 à partir de 15h au Centre Paris Anim’ Clavel (40 rue Manin, 75019 Paris)

En partenariat avec l’association Veni Verdi

>> Pour en savoir en plus sur le projet, lire l’article

Dans le cadre de la Fête de la nature, sept Centres Paris Anim’ investis dans le projet autour des jardins et leurs équipes organisent un événement gratuit ouvert à tou·tes.
Le mercredi 27 mai 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Clavel 40 Rue Manin  75019 PARIS


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