La fête de l’Assomption au Sanctuaire de Lourdes LOURDES Lourdes

La fête de l’Assomption au Sanctuaire de Lourdes

À l’occasion de la fête de l’Assomption, le samedi 15 août 2026, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vous propose un programme de célébrations enrichi !

Toutes les informations prochainement ou via les coordonnées ci-dessous.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 saccueil@lourdes-france.com

English :

On the occasion of the Feast of the Assumption on Saturday, August 15, 2026, the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes offers you an enriched program of celebrations!

Further information will be available soon, or via the contact details below.

