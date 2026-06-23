La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen
La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen samedi 26 septembre 2026.
Caen
La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été
1Bis Rue Branville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !
Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !
16h0 Concert Bleu de Lune dès 6 mois, jauge limitée
17h0 Les P’tites Goules Spectacle de rue déambulatoire, chants du monde et maquillage
19h Concert Lazy Bones rock année 60/70
20h Fanfare demi-écrémée
20h0 Bal folk avec Manigale
22h DJ set LDP et DJ Flou .
1Bis Rue Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 73 58
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English : La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été
Mon Quartier d’été Vaucelles is back once again to liven up your summer!
L’événement La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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