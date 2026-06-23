La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen samedi 26 septembre 2026.

Caen

La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été

1Bis Rue Branville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !

Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !

16h0 Concert Bleu de Lune dès 6 mois, jauge limitée

17h0 Les P’tites Goules Spectacle de rue déambulatoire, chants du monde et maquillage

19h Concert Lazy Bones rock année 60/70

20h Fanfare demi-écrémée

20h0 Bal folk avec Manigale

22h DJ set LDP et DJ Flou .

1Bis Rue Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 73 58

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English : La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été

Mon Quartier d’été Vaucelles is back once again to liven up your summer!

L’événement La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer