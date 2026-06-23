UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen

La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen samedi 26 septembre 2026.

Adresse
1Bis Rue Branville
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Caen

La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été

1Bis Rue Branville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !
Mon Quartier d’été Vaucelles revient une nouvelle fois pour animer votre été !

16h0 Concert Bleu de Lune dès 6 mois, jauge limitée
17h0 Les P’tites Goules Spectacle de rue déambulatoire, chants du monde et maquillage
19h Concert Lazy Bones rock année 60/70
20h Fanfare demi-écrémée
20h0 Bal folk avec Manigale
22h DJ set LDP et DJ Flou   .

1Bis Rue Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 73 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été

Mon Quartier d’été Vaucelles is back once again to liven up your summer!

L’événement La fête de Vaucelles | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Caen (Calvados)