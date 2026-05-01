La fête des Deux Cales et du Petit Passeur Montsarrac Séné
La fête des Deux Cales et du Petit Passeur Montsarrac Séné samedi 30 mai 2026.
Séné
La fête des Deux Cales et du Petit Passeur
Montsarrac Cale du Passage Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La fête des Deux Cales et du Petit Passeur, pour sa douzième édition, célèbrera le lien d’amitié entre les communes de Séné et Saint-Armel situées de part et d’autre du Passage.
Au programme, le fameux tir à la corde entre les deux cales un moment à ne pas rater à 15h. Des animations musicales, petite restauration toute la journée, animations pour les plus jeunes, une parade de yoles et de sinagots, le tannage de voiles par les Amis du Sinagot, la traversée maritime du bras de mer gratuite jusqu’à 21h30, le dîner au bord de l’eau (Moules frites), les fest-noz Bob Duo et Koskerien à Séné, et Kilhan puis Temps d’M à Saint-Armel. .
Montsarrac Cale du Passage Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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L’événement La fête des Deux Cales et du Petit Passeur Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56
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