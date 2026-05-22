Marchés des arts et de l’artisanat Séné
Marchés des arts et de l’artisanat Séné dimanche 5 juillet 2026.
Séné
Marchés des arts et de l’artisanat
Place de l’Église Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tous les dimanches du 5 juillet au 30 août de 10h à 13h. Le temps d’une promenade de la place de l’Église au jardin du presbytère, venez à la rencontre d’artistes peintres, créateurs de bijoux et couturiers ou encore écrivains, potiers et photographes. Prenez le temps de flâner parmi les œuvres et créations originales exposées à la vente. .
Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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L’événement Marchés des arts et de l’artisanat Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56
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