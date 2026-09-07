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La Fête des mères, Théâtre Le Grenier, Bougival

dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival

La Fête des mères, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Théâtre Le Grenier
Adresse
7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival
Ville
78380 Bougival
Département
Yvelines
Tarif
Plein tarif 13 € Tarif réduit 9 € Tarif jeune 7 € Festipass : 8 spectacles 56 €

La Fête des mères Dimanche 11 octobre, 16h00 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

De Zelda Bourquin
Durée : 1h
Par la Compagnie Nagas (Paris – 75)
Mise en scène de Julie Crantelle et Zelda Bourquin
Comédie dramatique
Une enfant est désemparée devant la tristesse de sa maman. Chaque année, pour la fête des mères, elle a tenté de la sauver du naufrage. Devenue adulte, elle brave une dernière fois cette quête impossible et lui offre son ultime cadeau : un spectacle.
La fête des mères est un seul en scène écrit, interprété et mis en scène par Zelda Bourquin qui explore les manières d’inventer sa propre célébration pour répondre à la tristesse mystérieuse de sa propre mère.
Festival de Théâtre de Bougival

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34134-0.wb?REFID=Rx8NAAAAAAAAAAAAGwA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Seul en scène écrit, interprété et mis en scène par Zelda Bourquin qui explore les manières d’inventer sa propre célébration pour répondre à la tristesse mystérieuse de sa propre mère. Festival de théâtre de Bougival

Compagnie Nagas

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