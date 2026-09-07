La Fête des mères, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

La Fête des mères Dimanche 11 octobre, 16h00 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif 13 €

Tarif réduit 9 €

Tarif jeune 7 €

Festipass : 8 spectacles 56 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

De Zelda Bourquin

Durée : 1h

Par la Compagnie Nagas (Paris – 75)

Mise en scène de Julie Crantelle et Zelda Bourquin

Comédie dramatique

Une enfant est désemparée devant la tristesse de sa maman. Chaque année, pour la fête des mères, elle a tenté de la sauver du naufrage. Devenue adulte, elle brave une dernière fois cette quête impossible et lui offre son ultime cadeau : un spectacle.

La fête des mères est un seul en scène écrit, interprété et mis en scène par Zelda Bourquin qui explore les manières d’inventer sa propre célébration pour répondre à la tristesse mystérieuse de sa propre mère.

Festival de Théâtre de Bougival

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34134-0.wb?REFID=Rx8NAAAAAAAAAAAAGwA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Seul en scène écrit, interprété et mis en scène par Zelda Bourquin qui explore les manières d’inventer sa propre célébration pour répondre à la tristesse mystérieuse de sa propre mère. Festival de théâtre de Bougival

Compagnie Nagas