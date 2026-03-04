La Fête du court métrage : Le rire dans les années 60 – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

La Fête du court métrage : Le rire dans les années 60 – L’hybride, Lille Jeudi 26 mars, 20h30 L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T22:30:00+01:00

Et si on riait en bonne compagnie ? Cette première soirée propose un voyage dans le temps auprès des plus grand·e·s des années 60 : Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs.

Dès 8 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

Dans le cadre de La Fête du court métrage.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Attention : si vous avez réservé mais ne pouvez honorer votre réservation, pensez à « libérer votre billet » dans la billetterie afin que d’autres spectateur·rice·s puissent en profiter !

> Toutes les infos

> Billetterie

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/49-LA-FETE-DU-COURT-METRAGE-LE-RIRE-DANS-LES-ANNEES-60 »}] [{« link »: « https://lhybride.org/la-fete-du-court-metrage-le-rire-dans-les-annees-60/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/49-LA-FETE-DU-COURT-METRAGE-LE-RIRE-DANS-LES-ANNEES-60 »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

La Fête du court métrage s’invite à L’hybride avec 3 rendez-vous pour célébrer le format court.