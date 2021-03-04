La fête du vélo Abbeville

La fête du vélo

TOUS EN SELLE

La Fête du Vélo revient à Abbeville pour faire battre les pédales de tous les cyclistes, petits et grands ! Venez faire contrôler vos vieux deux-roues lors des ateliers de réparation, tester vos compétences sur des parcours ludiques ou découvrir de nouvelles techniques de conduite. Commerçants spécialisés, associations sportives et passionnés de la Petite Reine partagent astuces, conseils et bonne humeur.

MAI À VÉLO

En mai, enfourchez votre vélo pour vos déplacements du quotidien.

Objectif parcourir plus de 15 000 km au cumulé.

En 2025 12 266 km ont ainsi été réalisés, soit une économie de 2 669 tonnes de CO2

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63 evenementiel@abbeville.fr

English :

TOUS EN SELLE

The Fête du Vélo returns to Abbeville to get the pedals moving for cyclists of all ages! Come and get your old two-wheeler checked out at repair workshops, test your skills on fun routes or discover new riding techniques. Specialized retailers, sports associations and cycling enthusiasts share tips, advice and good humour.

BIKE MAY

In May, get on your bike for your daily commute.

The goal is to cover a total of over 15,000 km.

In 2025: 12,266 km were covered, saving 2,669 tonnes of CO2

