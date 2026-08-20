La fête foraine, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert

Informations pratiques

La fête foraine 19 et 20 septembre Musée de la Montagne Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un vent de fête souffle sur le musée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Autour de l’exposition événement « La fête foraine. Un monde à part ? », vivez un week-end rythmé par de nombreuses animations. Embarquez pour le manège des P’tits Bouchons avec la Cie du Clair Obscur, participez à des visites express de l’exposition mais aussi à un grand quiz festif avec What the folk.

Informations : 03 84 20 43 09 ou musee-chateau-lambert@haute-saone.fr

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, France Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384204309 https://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert [{« link »: « mailto:musee-chateau-lambert@haute-saone.fr »}] Situé dans la région des Vosges Saônoises, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au carrefour des vallées de l’Ognon et de la Moselle, entre Franche-Comté et Lorraine, le musée évoque la vie rurale en montagne, notamment les métiers de la forêt et de l’artisanat du bois au début du XXe siècle. Installé en partie à l’extérieur, celui-ci présente aussi les activités de la ferme, du moulin et de la forge. L’activité de Château-Lambert a longtemps été double, partagée entre les mines et l’agriculture : sont ainsi présentés deux types d’exploitation : le cuivre et le molybdène, mettant en évidence l’évolution des méthodes d’extraction et les outils utilisés. Plusieurs aspects sont abordés : les conditions de travail des mineurs au XVIIe siècle, l’histoire de l’exploitation minière.

Un vent de fête souffle sur le musée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

© Sidi N’aïm