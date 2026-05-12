La Fille du Far-West Loft Cinémas Châtellerault
La Fille du Far-West Loft Cinémas Châtellerault samedi 23 janvier 2027.
Châtellerault
La Fille du Far-West
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 18:55:00
fin : 2027-01-23 22:10:00
Date(s) :
2027-01-23
Dans les montagnes de Californie pendant la ruée vers l’or, Minnie tient d’une main de fer la taverne du camp de mineurs. Sa vie bascule le jour où elle tombe amoureuse de Dick Johnson, un séduisant inconnu qui se révèle être un bandit recherché. Le shérif Jack Rance, lui aussi épris de Minnie, est bien décidé à le capturer. Entre amour, trahison et rédemption, le destin de tous trois se jouera dans un final haletant. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Fille du Far-West
L’événement La Fille du Far-West Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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