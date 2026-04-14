La Flûte enchantée, Opéra de Lille, Lille

La Flûte enchantée 9 – 26 mai Opéra de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-26T20:00:00+02:00 – 2026-05-26T22:45:00+02:00

Opéra

La Flûte enchantée

Singspiel en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Livret d’Emanuel Schikaneder

Créé en 1791 à Vienne

Production du Komische Oper Berlin

La Flûte enchantée est l’œuvre d’un esprit libre et joueur. Sur fond de conte merveilleux et de musique lumineuse, elle exalte la vertu et le pardon, à travers des personnages dont les faiblesses comme l’héroïsme appartiennent à tous les humains.

Le prince Tamino doit retrouver Pamina, fille de la Reine de la Nuit, prisonnière d’un tyran. Afin d’assister Tamino dans cette tâche, la Reine lui confie une flûte magique qui lui permettra d’affronter tous les dangers. Accompagné de son nouvel ami, l’oiseleur Papageno, Tamino se lance dans l’aventure. Il découvre alors que Sarastro, qui détient Pamina, aurait enlevé la princesse pour la soustraire aux maléfices de sa mère. Qui croire ? Comment distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l’ami de l’adversaire ? Pour Mozart, le coeur doit toujours servir de boussole ! Mais avant que Tamino et Pamina ne puissent s’unir, ils doivent surmonter divers obstacles et trouver leur propre voie.

L’ultime opéra du génie de Salzbourg le démontre avec autant de gaîté que de profondeur : les sacrifices et les épreuves que nous acceptons d’endurer révèlent notre force intérieure, au terme d’un parcours souvent guidé par l’amour.

Depuis sa création à Berlin en 2012, la mise en scène féerique de Suzanne Andrade et Barrie Kosky ne cesse de ravir les spectateurs de tous âges, à travers le monde entier. Renouant avec l’esprit d’extravagance cher à Mozart et Schikaneder, elle embarque les chanteurs dans un spectaculaire décor d’images animées empruntant à la fois au cinéma muet de l’entre-deuxguerres, à l’expressionnisme allemand et à l’humour britannique.

Pour donner vie et fantaisie à cette expérience unique dans le monde de l’opéra, le jeune prodige italien Riccardo Bisatti, né en 2000, dirigera l’Orchestre National de Lille et de brillants solistes incarnant la nouvelle génération mozartienne.

Distribution

Direction musicale Riccardo Bisatti

Mise en scène Suzanne Andrade, Barrie Kosky

Reprise assurée par Tobias Ribitzki

Animations Paul Barritt

Conception 1927 (S. Andrade, P. Barritt), Barrie Kosky

Costumes Esther Bialas

Lumières Diego Leetz

Dramaturgie Ulrich Lenz

Avec

Tamino Mingjie Lei

Pamina Natasha Te Rupe Wilson

Papageno Jarrett Ott

La Reine de la Nuit Regina Koncz

Sarastro Adrien Mathonat

Monostatos Elmar Gilbertsson

Papagena Judith Fa

Chœur de l’Opéra de Lille

Orchestre National de Lille

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+/- 2h45 avec entracte

Chanté en allemand, surtitré en français et en anglais

Dispositif d’audiodescription les 16 et 21 mai

Lunettes connectées

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/account/login?productId=10229382119082&action=waitinglist>mStepTracking=true&noCreateAcct=true »}]

Wolfgang Amadeus Mozart