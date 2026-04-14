La Flûte enchantée, Opéra de Lille, Lille
La Flûte enchantée, Opéra de Lille, Lille samedi 9 mai 2026.
La Flûte enchantée 9 – 26 mai Opéra de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-26T20:00:00+02:00 – 2026-05-26T22:45:00+02:00
Opéra
La Flûte enchantée
Singspiel en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Livret d’Emanuel Schikaneder
Créé en 1791 à Vienne
Production du Komische Oper Berlin
La Flûte enchantée est l’œuvre d’un esprit libre et joueur. Sur fond de conte merveilleux et de musique lumineuse, elle exalte la vertu et le pardon, à travers des personnages dont les faiblesses comme l’héroïsme appartiennent à tous les humains.
Le prince Tamino doit retrouver Pamina, fille de la Reine de la Nuit, prisonnière d’un tyran. Afin d’assister Tamino dans cette tâche, la Reine lui confie une flûte magique qui lui permettra d’affronter tous les dangers. Accompagné de son nouvel ami, l’oiseleur Papageno, Tamino se lance dans l’aventure. Il découvre alors que Sarastro, qui détient Pamina, aurait enlevé la princesse pour la soustraire aux maléfices de sa mère. Qui croire ? Comment distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l’ami de l’adversaire ? Pour Mozart, le coeur doit toujours servir de boussole ! Mais avant que Tamino et Pamina ne puissent s’unir, ils doivent surmonter divers obstacles et trouver leur propre voie.
L’ultime opéra du génie de Salzbourg le démontre avec autant de gaîté que de profondeur : les sacrifices et les épreuves que nous acceptons d’endurer révèlent notre force intérieure, au terme d’un parcours souvent guidé par l’amour.
Depuis sa création à Berlin en 2012, la mise en scène féerique de Suzanne Andrade et Barrie Kosky ne cesse de ravir les spectateurs de tous âges, à travers le monde entier. Renouant avec l’esprit d’extravagance cher à Mozart et Schikaneder, elle embarque les chanteurs dans un spectaculaire décor d’images animées empruntant à la fois au cinéma muet de l’entre-deuxguerres, à l’expressionnisme allemand et à l’humour britannique.
Pour donner vie et fantaisie à cette expérience unique dans le monde de l’opéra, le jeune prodige italien Riccardo Bisatti, né en 2000, dirigera l’Orchestre National de Lille et de brillants solistes incarnant la nouvelle génération mozartienne.
Distribution
Direction musicale Riccardo Bisatti
Mise en scène Suzanne Andrade, Barrie Kosky
Reprise assurée par Tobias Ribitzki
Animations Paul Barritt
Conception 1927 (S. Andrade, P. Barritt), Barrie Kosky
Costumes Esther Bialas
Lumières Diego Leetz
Dramaturgie Ulrich Lenz
Avec
Tamino Mingjie Lei
Pamina Natasha Te Rupe Wilson
Papageno Jarrett Ott
La Reine de la Nuit Regina Koncz
Sarastro Adrien Mathonat
Monostatos Elmar Gilbertsson
Papagena Judith Fa
Chœur de l’Opéra de Lille
Orchestre National de Lille
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+/- 2h45 avec entracte
Chanté en allemand, surtitré en français et en anglais
Dispositif d’audiodescription les 16 et 21 mai
Lunettes connectées
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/account/login?productId=10229382119082&action=waitinglist>mStepTracking=true&noCreateAcct=true »}]
Wolfgang Amadeus Mozart
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