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La foire bio du Lot Gourdon

La foire bio du Lot Gourdon

La foire bio du Lot Gourdon dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Place Général de Gaulle

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Gourdon

La foire bio du Lot

Place Général de Gaulle Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

De nombreux producteurs bio et locaux vous y attendront pour vous faire découvrir leurs produits

De nombreux producteurs bio et locaux vous y attendront pour vous faire découvrir leurs produits. Safran du Quercy, viandes, fromages, légumes, bières, vins, confitures, tisanes, laines, cosmétiques, pains, produits à base de noix, miels … l’idéal pour se faire plaisir !

La Foire Bio, c'est LE rendez-vous annuel de la Bio lotoise !

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Place Général de Gaulle Gourdon 46300 Lot Occitanie   communication.bio46@bio-occitanie.org

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English :

Many organic and local producers will be there to introduce you to their products

L’événement La foire bio du Lot Gourdon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Gourdon

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