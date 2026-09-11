samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Plusieurs ateliers sont prévus pour la réalisation de ce deuxième podcast autour de la santé mentale et de l’inclusion avec le Groupe d’Entraide Mutuelle ( GEM) Paris advocacy du 82 Rue de la Folie Méricourt Paris 11e.

Les premiers ateliers auront lieux au GEM : 82 Rue de la Folie Méricourt avec des personnes concernées. Elles tendront le micro aux passants afin de les interroger sur leur rapport à la santé mentale et la question de l’inclusion.

L’enregistrement se déroulera au studio podcast de la MVAC du 11e , 8 rue du général Renault 75011, les jeudis 24 septembre et 1er octobre à partir de 14h.

Création et enregistrement du deuxième podcast de « La folie prend la rue » avec le GEM de la folie Méricourt (11e).

Du samedi 19 septembre 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

https://radio-graphie.net/2025/10/01/la-folie-prend-la-rue/ radio.graphie@free.fr le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

