« La folie prend la rue » : podcast n°2, paris 11e. Quinzaine de l’inclusion. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Plusieurs ateliers sont prévus pour la réalisation de ce deuxième podcast autour de la santé mentale et de l’inclusion avec le Groupe d’Entraide Mutuelle ( GEM) Paris advocacy du 82 Rue de la Folie Méricourt Paris 11e.
Les premiers ateliers auront lieux au GEM : 82 Rue de la Folie Méricourt avec des personnes concernées. Elles tendront le micro aux passants afin de les interroger sur leur rapport à la santé mentale et la question de l’inclusion.
L’enregistrement se déroulera au studio podcast de la MVAC du 11e , 8 rue du général Renault 75011, les jeudis 24 septembre et 1er octobre à partir de 14h.
Création et enregistrement du deuxième podcast de « La folie prend la rue » avec le GEM de la folie Méricourt (11e).
Du samedi 19 septembre 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
https://radio-graphie.net/2025/10/01/la-folie-prend-la-rue/ radio.graphie@free.fr le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net
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