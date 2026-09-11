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« La folie prend la rue » : podcast n°2, paris 11e. Quinzaine de l’inclusion. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement · PARIS

« La folie prend la rue » : podcast n°2, paris 11e. Quinzaine de l’inclusion. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement
Adresse
8 rue du Général Renault
Ville
75011 PARIS
Département
Paris

Plusieurs ateliers sont prévus pour la réalisation de ce deuxième podcast autour de la santé mentale et de l’inclusion avec le Groupe d’Entraide Mutuelle ( GEM) Paris advocacy du 82 Rue de la Folie Méricourt Paris 11e.

Les premiers ateliers auront lieux au GEM : 82 Rue de la Folie Méricourt avec des personnes concernées. Elles tendront le micro aux passants afin de les interroger sur leur rapport à la santé mentale et la question de l’inclusion.

L’enregistrement se déroulera au studio podcast de la MVAC du 11e , 8 rue du général Renault 75011, les jeudis 24 septembre et 1er octobre à partir de 14h.

Création et enregistrement du deuxième podcast de « La folie prend la rue » avec le GEM de la folie Méricourt (11e).
Du samedi 19 septembre 2026 au jeudi 01 octobre 2026 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T01:59:59+02:00
Date(s) :

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault  75011 PARIS
https://radio-graphie.net/2025/10/01/la-folie-prend-la-rue/ radio.graphie@free.fr le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net le podcast ser adiffusé sur le site de radio-graphie.net


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