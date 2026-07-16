La folle journée ou le mariage de Figaro, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 4 mars 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
La folle journée ou le mariage de Figaro Jeudi 4 mars 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 42 € – 2e série : 38 € – Abonné 1re série : 39 € – Moins de 26 ans : 30 €
Groupe scolaire à partir de 15 élèves : 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:15:00+01:00
Fin : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:15:00+01:00
DE BEAUMARCHAIS
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE LÉNA BRÉBAN
AVEC PHILIPPE TORRETON, MARIE VIALLE, ÉRIC BOUGNON, GRÉTEL DELATTRE, SALOMÉ DIENIS MEULIEN, CATHERINE ALLEGRET, JEAN-JACQUES MOREAU, PASCAL VANNSON, ANTOINE PRUD’HOMME DE LA BOUSSINIÈRE, JEAN-YVES ROAN
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE AMBRE REYNAUD
SCÉNOGRAPHIE EMMANUELLE ROY
LUMIÈRE DENIS KORANSKY
COSTUMES ALICE TOUVET
COMPOSITEUR VICTOR BELIN
PERRUQUE JULIE POULAIN
CRÉATION SONORE VICTOR BELIN ET RAPHAËL AUCLER
UNE COPRODUCTION LA SCALA PRODUCTIONS & TOURNÉES, THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
AVEC LE SOUTIEN DE L’ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE DE CHALON-SUR-SAÔNE
DURÉE 1H45
Amoureux, Suzanne et Figaro veulent se marier.
L’audace de cette pièce écrite en 1778 aura valu à Beaumarchais des années de censure. Sous les traits d’une intrigue faussement légère et badine, l’auteur dénonce les privilèges de l’aristocratie et fait la satire d’une société marquée par les inégalités et les abus.
Soutenue par une distribution éclatante, dominée par l’impressionnant Philippe Torreton, la mise en scène énergique de Léna Bréban insuffle une modernité jubilatoire à l’œuvre phare de Beaumarchais.
« Léna Bréban monte autour de Philippe Torreton, alerte et espiègle, une distribution de haut vol, et livre un tourbillon de comédie » LE PARISIEN – COUP DE CŒUR
« Drôle et mordant, c’est une réussite. » LES ÉCHOS
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre
© Gilles le Dilhuidy
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