La Fontaine des Merveilles, Musée lapidaire Saint-Pierre, Vienne

La Fontaine des Merveilles Samedi 23 mai, 17h00 Musée lapidaire Saint-Pierre Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le Musée départemental d’Histoire de Vienne (MHV) propose une résidence d’artiste en école primaire (310 élèves de l’Institution Robin), aboutissant à la création d’une œuvre collective ode au cycle de l’eau : la Fontaine des Merveilles. Elle s’appuie sur les collections de la Ville de Vienne, ville traversée par l’eau et sur l’histoire du site du musée et de l’école : quartier romain et son réseau hydraulique, cloître médiéval, etc. Deux œuvres et l’église Saint-Pierre (Monuments Historiques, futur MHV) sont plus spécifiquement traitées.

L’artiste Caroline Desnoëttes accompagne les 310 élèves pour créer la fontaine, ornant la cour de l’école à long terme. La fontaine prend la forme d’arches, telles celles de la salle capitulaire, et sont ornées de carreaux de terre glaçurée, créés par les élèves à la dimension des carreaux de pavement médiévaux de Saint-Pierre. Sous les arches, l’eau jaillissant de vasques et des plantes complètent l’installation, en écho au cloître disparu.

Musée lapidaire Saint-Pierre Place Saint Pierre, 38200 Vienne, France Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474852035 https://vienne.fr/nos-services/culture/les-musees Ensemble lapidaire très important provenant presque exclusivement de la Vienne antique, recueilli depuis la fin du XVIIIe siècle et au cours de fouilles effectuées au cours des XIXe et XXe siècles.

La collection est composée d’éléments architectoniques, de monuments inscrits commémoratifs ou funéraires (stèles, autels, sarcophages), de sculptures mises en œuvre sur place ou importées, de mosaïques.

Une telle muséographie ne permet pas une mise en valeur pièce à pièce, mais créée une atmosphère sur le mode de l’accumulation romantique caractéristique des musées lapidaires du XIXe siècle.

La classe, l’œuvre !

Salle capitulaire accolée à l’église Saint-Pierre, vue depuis la cour de récréation de l’Institution Robin © Nicolas Pianfetti / Carreaux de Saint-Pierre, Musée Dauphinois © Département de l’Isère