Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko

12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Enfin, la programmation se clôture avec Apocalippo de la compagnie Circo Paniko.



Ce spectacle, à la fois élégant et intemporellement surréaliste, est présenté à plusieurs reprises

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12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Finally, the program closes with Apocalippo by the Circo Paniko company.



This show, at once elegant and timelessly surreal, is presented several times:

L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux