La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko Pont-de-Barret
La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko Pont-de-Barret mercredi 13 mai 2026.
Pont-de-Barret
La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko
12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Enfin, la programmation se clôture avec Apocalippo de la compagnie Circo Paniko.
Ce spectacle, à la fois élégant et intemporellement surréaliste, est présenté à plusieurs reprises
.
12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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English :
Finally, the program closes with Apocalippo by the Circo Paniko company.
This show, at once elegant and timelessly surreal, is presented several times:
L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Apocalippo Circo Paniko Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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