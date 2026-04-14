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La Fontaine Minérale fait son cirque Mon RoYaume Cie Les P’tits Bras Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Mon RoYaume Cie Les P’tits Bras Pont-de-Barret vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 12 10 route de Crest

Ville : 26160 Pont-de-Barret

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Mon RoYaume Cie Les P’tits Bras

12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Début mai, place à Mon Royaume de la Cie Les P’tits Bras, un spectacle de cirque aérien à la fois humoristique et accessible à tous.

Trois représentations sont proposées




D’une durée de 45 minutes,
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12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70  contact@lafontaineminerale.fr

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English :

At the beginning of May, Mon Royaume by Cie Les P?tits Bras, an aerial circus show that is both humorous and accessible to all.

Three performances are on offer:




Lasting 45 minutes,

L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Mon RoYaume Cie Les P’tits Bras Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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