Pont-de-Barret

Les Marchés Gourmands

Place du village Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-14 2026-06-04 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Marché de produits locaux et artisanaux. 15 exposants. Repas gourmands proposés par les producteurs et commerçants avec leurs produits.

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Place du village Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 90 65 22 commune.pontdebarret@wanadoo.fr

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English :

Local and artisanal products. 15 exhibitors.

L’événement Les Marchés Gourmands Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux