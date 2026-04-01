Les Marchés Gourmands Pont-de-Barret
Les Marchés Gourmands Pont-de-Barret jeudi 30 avril 2026.
Pont-de-Barret
Les Marchés Gourmands
Place du village Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-14 2026-06-04 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Marché de produits locaux et artisanaux. 15 exposants. Repas gourmands proposés par les producteurs et commerçants avec leurs produits.
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Place du village Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 90 65 22 commune.pontdebarret@wanadoo.fr
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English :
Local and artisanal products. 15 exhibitors.
L’événement Les Marchés Gourmands Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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