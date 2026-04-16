L’Apéro S’honore Route de Soyans Pont-de-Barret

Pont-de-Barret

L’Apéro S’honore

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La belle saison recommence à La Fontaine Minérale avec le retour tant attendu des Apéros S’Honore. Chaque vendredi, retrouvez l’ambiance unique qui fait vibrer vos débuts de week-end !

Cocktail , braséro et DJ Set

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Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 lafontaineminerale@gmail.com

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English :

The season begins anew at La Fontaine Minérale with the long-awaited return of the Apéros S?Honore. Every Friday, enjoy the unique atmosphere that makes the start of the weekend so special!

Cocktails, Braséro and DJ Set

L’événement L’Apéro S’honore Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux