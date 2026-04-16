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L’Apéro S’honore Route de Soyans Pont-de-Barret

L’Apéro S’honore Route de Soyans Pont-de-Barret vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Route de Soyans

Adresse : La Fontaine Minérale

Ville : 26160 Pont-de-Barret

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-de-Barret

L’Apéro S’honore

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :
2026-05-01

La belle saison recommence à La Fontaine Minérale avec le retour tant attendu des Apéros S’Honore. Chaque vendredi, retrouvez l’ambiance unique qui fait vibrer vos débuts de week-end !
Cocktail , braséro et DJ Set
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Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70  lafontaineminerale@gmail.com

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English :

The season begins anew at La Fontaine Minérale with the long-awaited return of the Apéros S?Honore. Every Friday, enjoy the unique atmosphere that makes the start of the weekend so special!
Cocktails, Braséro and DJ Set

L’événement L’Apéro S’honore Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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