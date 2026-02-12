La fresque des haïkus Médiathèque La Ruche Sens

La fresque des haïkus

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

Venez participer à la réalisation d’une fresque en écrivant des haïkus sur le thème de la liberté et en les illustrant en peinture.   .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 

