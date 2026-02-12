La fresque des haïkus Médiathèque La Ruche Sens
La fresque des haïkus Médiathèque La Ruche Sens mercredi 11 mars 2026.
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Début : 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
2026-03-11
Venez participer à la réalisation d’une fresque en écrivant des haïkus sur le thème de la liberté et en les illustrant en peinture. .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
