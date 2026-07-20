La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel
lundi 20 juillet 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau
Rue du Lot Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-03
Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles !
Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles ! .
Rue du Lot Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70 accueil@valleedulotetgaronne.fr
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English : La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau
Departing from the port of Fumel, board the Gabarre Fumélois for a nature cruise on the Lot River. Your guide will share stories and secrets about the river as you pass by mills, locks, and peaceful landscapes!
L’événement La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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