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AGENDA · Fumel

La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel

lundi 20 juillet 2026 · Fumel

La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue du Lot
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Fumel

La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau

Rue du Lot Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-03

Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles !
Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles !   .

Rue du Lot Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70  accueil@valleedulotetgaronne.fr

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English : La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau

Departing from the port of Fumel, board the Gabarre Fumélois for a nature cruise on the Lot River. Your guide will share stories and secrets about the river as you pass by mills, locks, and peaceful landscapes!

L’événement La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne

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