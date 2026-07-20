Informations pratiques

Fumel

La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau

Rue du Lot Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-03

Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles !

Au départ du port de Fumel, embarquez sur la Gabarre Fumélois pour une balade nature sur le Lot. Votre guide partage anecdotes et secrets de la rivière, entre moulins, écluses et paysages paisibles ! .

Rue du Lot Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70 accueil@valleedulotetgaronne.fr

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English : La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau

Departing from the port of Fumel, board the Gabarre Fumélois for a nature cruise on the Lot River. Your guide will share stories and secrets about the river as you pass by mills, locks, and peaceful landscapes!

L’événement La Gabarre Fumélois circuit Au fil de l’eau Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne