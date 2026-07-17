La Gare de Nancy fête ses 170 ans : voyage au cœur du patrimoine ferroviaire, Gare, Nancy

Informations pratiques

La Gare de Nancy fête ses 170 ans : voyage au cœur du patrimoine ferroviaire 19 et 20 septembre Gare Meurthe-et-Moselle

Limité à 20 personnes, visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour les 170 ans de la gare, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau (20 ans du poste d’aiguillage informatisé) et SNCF Voyageurs s’associent pour un parcours inédit de 2h en trois étapes : gare, poste d’aiguillage informatisé et centre opérationnel voyageurs.

Samedi — visite de la gare, du poste d’aiguillage informatisé et du centre opérationnel

9h – 11h

11h – 13h

14h – 16h

15h – 17h

Dimanche — visite de la gare et du centre opérationnel voyageurs

9h – 11h

10h – 12h

Gare 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-nancy.com »}] trains, bus, tramway, parking

Pour les 170 ans de la gare, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau (20 ans du poste d’aiguillage informatisé) et SNCF Voyageurs s’associent pour un parcours inédit de 2h en trois étapes : gare, poste …

©AlexisToureau