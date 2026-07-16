AGENDA · Colombes
La gestion écologique du Centre Nature, Centre nature, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Centre nature · Colombes
Informations pratiques
La gestion écologique du Centre Nature Samedi 19 septembre, 16h30 Centre nature Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Par Laurent Senftleben, responsable du service Écologie urbaine de Colombes
Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Visite commentée par le responsable du service Écologie urbaine de Colombes
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