La gestion écologique du Centre Nature, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

La gestion écologique du Centre Nature Samedi 19 septembre, 16h30 Centre nature Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Par Laurent Senftleben, responsable du service Écologie urbaine de Colombes

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/

Visite commentée par le responsable du service Écologie urbaine de Colombes

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