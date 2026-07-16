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La gestion écologique du Centre Nature, Centre nature, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Centre nature · Colombes

La gestion écologique du Centre Nature, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre nature
Adresse
16, rue Solférino, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine

La gestion écologique du Centre Nature Samedi 19 septembre, 16h30 Centre nature Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Par Laurent Senftleben, responsable du service Écologie urbaine de Colombes

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Visite commentée par le responsable du service Écologie urbaine de Colombes

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