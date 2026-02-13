LA GIFLE, Star, Strasbourg

LA GIFLE Mardi 17 mars, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:15:00+01:00 – 2026-03-17T22:03:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:15:00+01:00 – 2026-03-17T22:03:00+01:00

Julia et Tobias semblent être le couple parfait. Mais derrière les apparences, un trouble gronde. L’équilibre fragile entre les deux est brisé lorsque leur fille Marielle développe soudainement des capacités télépathiques, lui accordant le pouvoir de voir et d’entendre tout ce que ses parents font, jour et nuit.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

