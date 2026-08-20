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La Gradiva, Le Vox, Mayenne

jeudi 24 septembre 2026 · Le Vox · Mayenne

La Gradiva, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Le Vox
Adresse
16 place Juhel, Mayenne
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne

La Gradiva Jeudi 24 septembre, 20h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=324CZ »}]
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