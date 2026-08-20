La Gradiva, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

La Gradiva Jeudi 24 septembre, 20h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=324CZ »}]

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