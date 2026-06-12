Séjour trail débutant en Mayenne Parking de la salle Maxime létard Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Séjour trail débutant en Mayenne

Parking de la salle Maxime létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 495 – 495 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Un week-end 100% outdoor pour débuter ou progresser en trail au cœur des Coëvrons. Entre collines, forêts et villages de caractère, découvre la Mayenne autrement, en petit groupe convivial encadré par un coach passionné.

Envie de te mettre au trail dans un cadre naturel et ressourçant ? Ce week-end Sport Trotter UCPA est fait pour toi !

Au programme ateliers techniques, sorties sur les plus beaux chemins du massif des Coëvrons et conseils personnalisés pour améliorer ton endurance, ton appui et ton plaisir de courir en nature.

Tu profiteras d’un hébergement confortable et de repas conviviaux en groupe (6 à 12 personnes), dans une ambiance bienveillante et dynamique, à l’image de la Mayenne.

Départ garanti à partir de 7 participants.

Tarif: à partir de 495 € par personne. Réservation en ligne. Age: de 18 à 55 ans.

Organisé par UCPA Sport Nature .

Parking de la salle Maxime létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

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English :

L’événement Séjour trail débutant en Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons