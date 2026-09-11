La Grande Boucle du Canal du Nivernais Office de Tourisme de Vézelay Vézelay
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme de Vézelay · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
La Grande Boucle du Canal du Nivernais
Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Direction le Canal du Nivernais !
Enfourchez votre vélo pour La Grande Boucle du Canal du Nivernais. Une balade à vélo de 62 km entre Vézelay, Châtel-Censoir et Clamecy.
Au programme paysages magnifiques, nature, pause déjeuner au bord de l’eau et moments de détente dans une ambiance conviviale.
Que vous soyez amateur de vélo ou simplement en quête d’une belle escapade, cette journée est l’occasion parfaite de découvrir le Canal du Nivernais autrement.
Prenez votre vélo et venez partager cette belle aventure avec nous ! .
Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 velibourgogne@gmail.com
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English : La Grande Boucle du Canal du Nivernais
L’événement La Grande Boucle du Canal du Nivernais Vézelay a été mis à jour le 2026-08-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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