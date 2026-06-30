Informations pratiques

Amiens

La Grande Braderie d’été

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

LA BRADERIE EST DE RETOUR

Bloquez la date samedi 4 juillet la Grande Braderie d’Amiens revient en centre-ville.

Et cette année, l’emplacement est 100% GRATUIT pour TOUS les commerces, adhérents ou non.

On veut TOUT le centre-ville dehors.

Amis commerçants sortez vos pépites devant votre boutique ! C’est l’occasion rêvée de déstocker et de vous faire connaître. Il suffit de vous inscrire ici https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform

Amis Amiénois les bonnes affaires seront à chaque coin de rue, de 10h à 19h, préparez vos sacs.

On se retrouve le 4 juillet ?

Partagez en masse pour faire rayonner cette fête du shopping version plein air ☀️

LA BRADERIE EST DE RETOUR

Bloquez la date samedi 4 juillet la Grande Braderie d’Amiens revient en centre-ville.

Et cette année, l’emplacement est 100% GRATUIT pour TOUS les commerces, adhérents ou non.

On veut TOUT le centre-ville dehors.

Amis commerçants sortez vos pépites devant votre boutique ! C’est l’occasion rêvée de déstocker et de vous faire connaître. Il suffit de vous inscrire ici https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform

Amis Amiénois les bonnes affaires seront à chaque coin de rue, de 10h à 19h, préparez vos sacs.

On se retrouve le 4 juillet ?

Partagez en masse pour faire rayonner cette fête du shopping version plein air ☀️ .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 85 03 33 59 fedeamiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

IS THE BRADERIE BACK?

Mark your calendars: On Saturday, July 4, the Grande Braderie d’Amiens returns to downtown Amiens.

And this year, the space is 100% FREE for ALL businesses, whether they’re members or not.

We want the ENTIRE downtown out there.

Retailers: Set up your best items right in front of your store! It’s the perfect opportunity to clear out your inventory and get your name out there. Just sign up here: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform

Friends of Amiens: great deals will be around every corner from 10 a.m. to 7 p.m.—get your shopping bags ready.

See you on July 4?

Share this widely to spread the word about this open-air shopping festival!

L’événement La Grande Braderie d’été Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS