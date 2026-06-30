La Grande Braderie d’été Amiens
samedi 4 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
La Grande Braderie d’été
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
LA BRADERIE EST DE RETOUR
Bloquez la date samedi 4 juillet la Grande Braderie d’Amiens revient en centre-ville.
Et cette année, l’emplacement est 100% GRATUIT pour TOUS les commerces, adhérents ou non.
On veut TOUT le centre-ville dehors.
Amis commerçants sortez vos pépites devant votre boutique ! C’est l’occasion rêvée de déstocker et de vous faire connaître. Il suffit de vous inscrire ici https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform
Amis Amiénois les bonnes affaires seront à chaque coin de rue, de 10h à 19h, préparez vos sacs.
On se retrouve le 4 juillet ?
Partagez en masse pour faire rayonner cette fête du shopping version plein air ☀️
LA BRADERIE EST DE RETOUR
Bloquez la date samedi 4 juillet la Grande Braderie d’Amiens revient en centre-ville.
Et cette année, l’emplacement est 100% GRATUIT pour TOUS les commerces, adhérents ou non.
On veut TOUT le centre-ville dehors.
Amis commerçants sortez vos pépites devant votre boutique ! C’est l’occasion rêvée de déstocker et de vous faire connaître. Il suffit de vous inscrire ici https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform
Amis Amiénois les bonnes affaires seront à chaque coin de rue, de 10h à 19h, préparez vos sacs.
On se retrouve le 4 juillet ?
Partagez en masse pour faire rayonner cette fête du shopping version plein air ☀️ .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 85 03 33 59 fedeamiens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
IS THE BRADERIE BACK?
Mark your calendars: On Saturday, July 4, the Grande Braderie d’Amiens returns to downtown Amiens.
And this year, the space is 100% FREE for ALL businesses, whether they’re members or not.
We want the ENTIRE downtown out there.
Retailers: Set up your best items right in front of your store! It’s the perfect opportunity to clear out your inventory and get your name out there. Just sign up here: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe53PrwQRSxNP…/viewform
Friends of Amiens: great deals will be around every corner from 10 a.m. to 7 p.m.—get your shopping bags ready.
See you on July 4?
Share this widely to spread the word about this open-air shopping festival!
L’événement La Grande Braderie d’été Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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