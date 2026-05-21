La grande cueillette de mégots au départ du TLM PARIS

MEGOTHON

Le Mégothon n’est pas né dans un bureau. Il est né du terrain – de ramasseurs, d’associations, de citoyens qui en avaient assez de voir des mégots partout et qui ont décidé de faire quelque chose ensemble. Ce que vous voyez aujourd’hui, c’est le résultat de plusieurs années de mobilisation collective, portée par des structures qui partagent une conviction simple : le changement commence par des actes concrets.

L’action démarre depuis la terrasse du TLM, sur un tronçon de l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui aménagé en espace de balades urbaines inédites. Une occasion de découvrir ce lieu tout en agissant pour l’environnement !

En participant à cette cueillette de mégots, vous agissez pour la biodiversité et la qualité de l’eau.

Rejoignez les associations du Pont de Flandre (Espace 19 Curial, Feu Vert, Vagabond Vibes, l’Accorderie, le TLM et RiC RAC) pour un grand défi écologique : battez le record mondial du ramassage de mégots ! Ouvert à tous.

Le samedi 23 mai 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00

au départ du TLM 105 rue Curial 75019 75019 PARISPARIS

https://lemegothon.fr/evenements/megothon-pont-de-flandre-paris-19/ +33754071163 association.ricrac@gmail.com



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