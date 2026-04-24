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La grande fête des jardins du Grand Parc !, Jardin collectif Local Attitude, Bordeaux

La grande fête des jardins du Grand Parc !, Jardin collectif Local Attitude, Bordeaux

La grande fête des jardins du Grand Parc !, Jardin collectif Local Attitude, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin collectif Local Attitude

Adresse : Place de l'Europe, 33300 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La grande fête des jardins du Grand Parc ! Samedi 6 juin, 12h00 Jardin collectif Local Attitude Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La grande fête des jardins du Grand Parc !
Le centre social culturel GPinten6T et Local Attitude mettent la nature à l’honneur, le samedi 6 juin de 12h à 18h.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête de la Nature, un après-midi festif, familial et convivial pour célébrer la biodiversité, découvrir les jardins partagés et profiter d’un moment de détente… au soleil !
Vous pourrez découvrir les plantations, participer à des animations, des jeux, des ateliers….
L’événement sera rythmé par des interventions artistiques et musicales.
Food Truck à prix doux, et goûter offert !

Jardin collectif Local Attitude Place de l’Europe, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 19 28 36 https://www.localattitude.fr/ https://www.facebook.com/LocalAttitude33/?locale=fr_FR Le Jardin collectif Local Attitude est implanté au cœur du quartier politique de la ville du Grand Parc à Bordeaux.
Depuis longtemps les habitants souhaitaient cultiver la terre près de chez eux. Cette envie a pris différentes formes, dont le jardin collectif local attitude ! C’est un lieu d’expérimentation, d’apprentissage, de sensibilisation… et qui commence à alimenter l’épicerie solidaire Local Attitude ! Tram C : arrêt Grand Parc
Parking gratuit : Place de l’Europe
La grande fête des jardins du Grand Parc !

©local attitude

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