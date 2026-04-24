La grande fête des jardins du Grand Parc !, Jardin collectif Local Attitude, Bordeaux
La grande fête des jardins du Grand Parc !, Jardin collectif Local Attitude, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
La grande fête des jardins du Grand Parc ! Samedi 6 juin, 12h00 Jardin collectif Local Attitude Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
La grande fête des jardins du Grand Parc !
Le centre social culturel GPinten6T et Local Attitude mettent la nature à l’honneur, le samedi 6 juin de 12h à 18h.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête de la Nature, un après-midi festif, familial et convivial pour célébrer la biodiversité, découvrir les jardins partagés et profiter d’un moment de détente… au soleil !
Vous pourrez découvrir les plantations, participer à des animations, des jeux, des ateliers….
L’événement sera rythmé par des interventions artistiques et musicales.
Food Truck à prix doux, et goûter offert !
Jardin collectif Local Attitude Place de l’Europe, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 19 28 36 https://www.localattitude.fr/ https://www.facebook.com/LocalAttitude33/?locale=fr_FR Le Jardin collectif Local Attitude est implanté au cœur du quartier politique de la ville du Grand Parc à Bordeaux.
Depuis longtemps les habitants souhaitaient cultiver la terre près de chez eux. Cette envie a pris différentes formes, dont le jardin collectif local attitude ! C’est un lieu d’expérimentation, d’apprentissage, de sensibilisation… et qui commence à alimenter l’épicerie solidaire Local Attitude ! Tram C : arrêt Grand Parc
Parking gratuit : Place de l’Europe
La grande fête des jardins du Grand Parc !
©local attitude
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