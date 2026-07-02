La Grande Librairie, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

La Grande Librairie 19 et 20 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une boutique à moitié prix !

Lors de l’ouverture pour les Journées européennes du patrimoine, nombreux ouvrages et produits de la boutique des Archives départementales sont exceptionnellement vendus à moitié prix.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

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Gauthier Brienne