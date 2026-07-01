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AGENDA · Villages du Lac de Paladru

La Grange fait sens, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

samedi 19 septembre 2026 · Grange Dîmière · Villages du Lac de Paladru

La Grange fait sens, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grange Dîmière
Adresse
Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru
Ville
38730 Villages du Lac de Paladru
Département
Isère

La Grange fait sens Samedi 19 septembre, 17h00 Grange Dîmière Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à découvrir par leurs sens les plantes stockées dans la Grange à l’époque des Chartreux, mais aussi leurs usages et la mythologie qui les entoure. Sans oublier la dégustation surprise !

Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.paysvoironnais.com/visites-guidees-balades/visites-a-la-grange-dimiere »}]
Les visiteurs sont invités à découvrir par leurs sens les plantes stockées dans la Grange à l’époque des Chartreux, mais aussi leurs usages et la mythologie qui les entoure. Sans oublier la surprise…

©Pays Voironnais

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