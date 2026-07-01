La Grange fait sens, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru
samedi 19 septembre 2026 · Grange Dîmière · Villages du Lac de Paladru
Informations pratiques
La Grange fait sens Samedi 19 septembre, 17h00 Grange Dîmière Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Les visiteurs sont invités à découvrir par leurs sens les plantes stockées dans la Grange à l’époque des Chartreux, mais aussi leurs usages et la mythologie qui les entoure. Sans oublier la dégustation surprise !
Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.paysvoironnais.com/visites-guidees-balades/visites-a-la-grange-dimiere »}]
Les visiteurs sont invités à découvrir par leurs sens les plantes stockées dans la Grange à l’époque des Chartreux, mais aussi leurs usages et la mythologie qui les entoure. Sans oublier la surprise…
©Pays Voironnais
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