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La Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost

La Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Les thés de l'Arrieulat

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Argelès-Gazost

La Guinguette de l’Arrieulat

Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Balades botaniques Jeu de piste DAFRA et IVIDUB, DJ 100% Vinyles.
Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations détails accès PMR par mail.
Programme à venir.   .

Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   guinguettedelarieulat@gmail.com

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English :

Botanical Walks Scavenger Hunt DAFRA and IVIDUB, 100% Vinyl DJ.
Access on foot via the Arrieulat pond: sneakers and a headlamp are recommended.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information details accessibility for people with disabilities via email.

L’événement La Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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