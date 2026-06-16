La Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.

Argelès-Gazost

La Guinguette de l’Arrieulat

Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Balades botaniques Jeu de piste DAFRA et IVIDUB, DJ 100% Vinyles.

Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.

Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).

Informations détails accès PMR par mail.

Programme à venir. .

Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie guinguettedelarieulat@gmail.com

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English :

Botanical Walks Scavenger Hunt DAFRA and IVIDUB, 100% Vinyl DJ.

Access on foot via the Arrieulat pond: sneakers and a headlamp are recommended.

Community bar and food available on site (limited quantities).

Information details accessibility for people with disabilities via email.

L’événement La Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65