La Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost
La Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.
Argelès-Gazost
La Guinguette de l’Arrieulat
Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Balades botaniques Jeu de piste DAFRA et IVIDUB, DJ 100% Vinyles.
Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations détails accès PMR par mail.
Programme à venir. .
Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie guinguettedelarieulat@gmail.com
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English :
Botanical Walks Scavenger Hunt DAFRA and IVIDUB, 100% Vinyl DJ.
Access on foot via the Arrieulat pond: sneakers and a headlamp are recommended.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information details accessibility for people with disabilities via email.
L’événement La Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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