La guinguette du quartier du Vieil Alès, Centre-ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

La guinguette du quartier du Vieil Alès Samedi 8 août, 17h00 Centre-ville d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Venez flâner dans la la rue de la République, la Grand Rue et la rue Jan Castagno.

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Musiciens et marché nocturne animeront les rues !