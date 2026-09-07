La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail, Halle du XVIIe siècle, Montrésor

Informations pratiques

La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail 19 et 20 septembre Halle du XVIIe siècle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On vous accueille sous la halle pour découvrir le monument et son histoire, découverte du grenier et de l’art du gemmil (verre).

Présentation du projet de restauration des piliers de la halle et mise en valeur des gemmaux avec la fondation du patrimoine.

Halle du XVIIe siècle Rue du marché, 37460 Montrésor Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 75 55 97 53 Halle du XVIIᵉ siècle abritant une exposition permanente sur le gemmail (art du verre).

On vous accueille sous la halle pour découvrir le monument et son histoire, découverte du grenier et de l’art du gemmil (verre).

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