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La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail, Halle du XVIIe siècle, Montrésor

samedi 19 septembre 2026 · Halle du XVIIe siècle · Montrésor

La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail, Halle du XVIIe siècle, Montrésor

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Halle du XVIIe siècle
Adresse
Rue du marché, 37460 Montrésor
Ville
37460 Montrésor
Département
Indre-et-Loire

La Halle des cardeux patrimoine et art du Gemmail 19 et 20 septembre Halle du XVIIe siècle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On vous accueille sous la halle pour découvrir le monument et son histoire, découverte du grenier et de l’art du gemmil (verre).
Présentation du projet de restauration des piliers de la halle et mise en valeur des gemmaux avec la fondation du patrimoine.

Halle du XVIIe siècle Rue du marché, 37460 Montrésor Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 75 55 97 53 Halle du XVIIᵉ siècle abritant une exposition permanente sur le gemmail (art du verre).
On vous accueille sous la halle pour découvrir le monument et son histoire, découverte du grenier et de l’art du gemmil (verre).

©montresor-loches-sud-touraine

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