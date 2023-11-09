La Harengade

Quai de la Pointe Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 08:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

La Harengade revient pour célébrer l’automne en gourmandise et en musique ! Harengs frais, grillés ou marinés, préparés par l’Amicale Saint-Jacques, ravivent les papilles. Au-delà de la dégustation, la journée s’anime avec braderie, musiques entraînantes et bonne humeur. Une fête conviviale où saveurs et ambiance se rencontrent pour un moment unique à partager en famille ou entre amis.

Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 73 85 roger.plet@orange.fr

English :

La Harengade returns to celebrate autumn with gourmet delights and music! Fresh, grilled or marinated herring, prepared by the Amicale Saint-Jacques, will delight the taste buds. Beyond the tasting, the day comes alive with a braderie, lively music and good spirits. A convivial festival where flavors and atmosphere meet for a unique moment to share with family and friends.

L’événement La Harengade Abbeville a été mis à jour le 2023-11-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME