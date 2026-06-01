La hiérarchisation en histoire de l’art : du canon aux remises en question., Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

La hiérarchisation en histoire de l’art : du canon aux remises en question. Vendredi 5 juin, 16h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:15:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:15:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Présentation de l’ouvrage de Matthieu Lett et Pierre Sérié , Histoire de l’art, Hiérarchies artistiques. Pratiques, discours, historiographie, n° 97, 2026.

La constitution de l’histoire de l’art comme discipline s’est accompagnée de l’élaboration implicite de hiérarchies entre médiums, aires géographiques et périodes. Celles-ci opèrent aussi bien dans la production des œuvres que dans leur réception et dans les approches méthodologiques. En historicisant les critères de valeur et les cadres d’interprétation, ce numéro de la revue Histoire de l’art propose d’interroger, dans une perspective diachronique, les formes de hiérarchisation artistique et leurs effets, en croisant pratiques, discours et contextes.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art