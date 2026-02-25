La hora latina atelier initation à l’espagnol rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

La hora latina atelier initation à l’espagnol rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère samedi 21 mars 2026.

La hora latina atelier initation à l’espagnol

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-05-16 11:00:00

Date(s) :
2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-13

Un éveil à la langue espagnole avec Marcelo.
  .

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58  mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An introduction to the Spanish language with Marcelo.

L’événement La hora latina atelier initation à l’espagnol Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme