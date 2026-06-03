La Horde des vents 43 Paris

La Horde des vents

Ce spectacle de danse contemporaine est une aventure inspirée de l’œuvre littéraire d’Alain Damasio. Le vent y devient impulsion du geste et support de l’imaginaire. C’est une aventure collective où la danse, la musique et la voix se rencontrent.

Emmanuelle Pépin, artiste invitée au conservatoire Hector berlioz du 10e par RiinaKoivisto, a guidé les classes de classique, contemporain, théâtre et improvisation en développant des fondamentaux liés aux états de corps, au collectif, à l’écoute, à la créativité, à l’imaginaire et au sensible. Les élèves se sont approprié ces fondamentaux pour créer cette pièce.

Une artiste en connexion avec la nature

Emmanuelle Pépin est danseuse, chorégraphe, pédagogue et artiste de la performance. Après un parcours d’interprète auprès de compagnies de danse contemporaine et africaine ainsi qu’à la Comédie-Française, elle développe une démarche centrée sur la composition instantanée, l’improvisation et la relation entre le corps, le son et l’espace. Artiste associée à 7Pépinière, elle mène des projets mêlant danse, musique, poésie et arts visuels, en dialogue avec de nombreux artistes et chercheurs. Ses créations sont présentées en France et à l’international, notamment dans des musées, centres d’art et lieux patrimoniaux. Également investie dans la transmission, elle anime formations, conférences et ateliers auprès d’artistes, d’étudiants, de professionnels du soin et d’amateurs. Sa démarche place l’humain, la perception et le lien au vivant au cœur de son travail artistique et pédagogique.

Les Hauts de Belleville

La MJc les Hauts de Belleville accueille ce spectacle dans sa salle polyvalente. La MJC a pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services encouragent la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

Un spectacle de danse contemporaine autour l’œuvre littéraire d’Alain Damasio : La Horde du Contrevent.

Le samedi 20 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

43 rue du clos 75020 Paris



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